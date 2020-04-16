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Yemen'in Marib kentindeki sel felaketinde 3 çocuk hayatını kaybetti

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde günlerdir etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı.

16.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:26
Yemen'in Marib kentindeki sel felaketinde 3 çocuk hayatını kaybetti
Yemen 'in doğusundaki Marib kentinde günlerdir etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı.
Hükümete bağlı Göçmen Kampları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Marib'de 11 bin iç göçmenin yaşadığı mahalle ve 17 kampın selden olumsuz etkilendiği belirtildi.
Yaşanan felaket nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 99 kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının ise durumunun kritik olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, büyük bölümü hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Marib kentinde 750 bin iç göçmen yaşıyor.
Yemen'de sel felaketi
Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde günlerdir etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.
BM yayımladığı raporda, bazı illerde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 bin 625 ailenin göç etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
Lahic, Aden, Ebyen, Taiz, Ed-Dali, El-Mehra ve Hadramevt illerini vuran selin, Aden'in El-Mualla ve Kıreyter ilçelerinde evlerde ve yollarda su baskınlarına neden olduğu, Hadramevt'te ise bazı evleri ve köprüleri yıktığı, su şebekelerini ve tarım ürünlerini tahrip ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Marib, Güncel
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