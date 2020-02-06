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Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri önemli noktaları ele geçirdi

Yemen'de hükümet güçleri ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerle yaşanan çatışmaların ardından bazı önemli noktaları ele geçirdi.

06.02.2020 05:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 05:22Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri önemli noktaları ele geçirdi
'de hükümet güçleri ülkenin güneybatısındaki kentinde Husilerle yaşanan çatışmaların ardından bazı önemli noktaları ele geçirdi.
Orduya bağlı Amalika Güçlerinden Asil es-Sakladi AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Husilerin Taiz'in batısındaki El-Berah ilçesini ele geçirmek için orduya ait mevzilere düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü ve 5 kilometre ilerleyerek El-Fekase ve Cebel er-Ruveykan bölgelerini ele geçirdiğini söyledi.
Sakladi, Husilerin tarafında çok sayıda can kaybı olduğunu ifade etti ancak sayı vermedi.
Söz konusu bölgelerde sağlanan ilerleme sayesinde Husilere ait diğer mevzilerin de kısa sürede ele geçirileceğini belirten Sakladi, hükümet güçlerinin saflarında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hükümet, Yemen, Taiz, Güncel

Kaynak: AA

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