Yemen'in Türkiye'ye İhtiyacı Var"

Son yıllarda yaşanan açlık, çatışmalar nedeniyle "insanlık krizi"nin yaşandığı Yemen 'den üniversite eğitimi için Adıyaman 'a gelen Gamil Akrot, yaklaşık 2 ay önce gittiği ülkesinde aç ve susuz yaşam mücadelesi veren insanlara yardım edememenin üzüntüsünü yaşıyor. Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü 5. sınıf öğrencisi Akrot, vatanından binlerce kilometre uzakta olsa da geride bıraktığı soydaşlarını unutamıyor.Eğitiminin ardından ülkesine dönmek isteyen Akrot, Yemenlilere yardım etmenin hayalini kuruyor.Yemenli Gamil Akrot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son sınıfta olduğunu, ülkesine gitmek için sabırsızlandığını söyledi.Yemen'deki insanların açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini ifade eden Akrot, en son 2 ay önce ülkesine gittiğini belirterek şunları kaydetti:"Okulumu bitirmek için tekrar Adıyaman'a geldim. Yemen'in her bölgesinde insanlar sıkıntı içerisinde yaşıyor. Oradaki insanların en çok gıda ve ilaca ihtiyacı var. Türkiye 'den yardımlar Yemen'e ulaştırılıyor. Allah, Türk hükümetinden, halkından razı olsun. Yemen'e maddi ve manevi her türlü desteği veriyorlar.""Savaş, kimseye fayda getirmez"Akrot, Yemen başta olmak üzere dünyadaki bütün savaşların son bulmasını temenni ederek, şöyle devam etti:"Savaş kimseye fayda getirmiyor. İnşallah bir an önce sona erer ve insanlar rahat eder. Türkiye, yardımlarını bizden esirgemesin. Yemen halkının Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Çıkartılan savaşla, Yemenli insanların ölmesini ve ülkenin paramparça olmasını bekliyorlar. Allah savaşı çıkaranlara fırsat vermez inşallah. Türk halkından tek isteğim, Yemenliler'i yalnız bırakmasınlar. Onlara desteği sürdürsünler."Arkadaşları başta olmak üzere çevresindeki herkesin kendisiyle çok ilgilendiğini, maddi ve manevi desteklerini esirgemediklerini anlatan Akrot, Türkleri çok sevdiğini vurguladı.Ülkesinde çevre mühendislerine ihtiyaç olduğunu, bu nedenle bu bölümü tercih ettiğini dile getiren Akrot, "Atık su arıtma tesisleri yapılması, su sorununun çözülmesi gibi birçok projeye ihtiyacı var. Mühendis olup ülkemde çalışmak istiyorum. Evliyim ve eşim 4 aylık hamile. Ailemi çok özlüyorum. Bir an önce okulumu bitirip, ülkeme döneceğim günü bekliyorum. Çocuğumun doğumunu dört gözle bekliyorum." diye konuştu.