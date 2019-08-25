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Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Cebir, Eskişehir'de

Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Zayid Cebir, Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

25.08.2019 09:24 Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Cebir, Eskişehir'de
Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Zayid Cebir, Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Eskişehir'deki üniversitelerde öğrenim gören Yemenli öğrencilerinin durumlarının görüşüldü.
Zayid Cebir, nisan ayında İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yemenliler Buluşması etkinliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Eskişehir Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız da Türk insanın gönül bağının gönül coğrafyasının sınırlarının olmadığını vurguladı.

Eskişehir, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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