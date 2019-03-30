Yemen Ordusu 45 Husiyi "Esir" Aldı

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Yemen ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce kentinde Husilerle çıkan ve hala devam eden çatışmalarda 45 militanın "esir" alındığını, bazı militanların da öldürüldüğünü duyurdu.Orduya bağlı 5. Askeri Bölge'nin basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hacce iline bağlı Abes ilçesinde perşembe günü başlatılan askeri operasyon çerçevesinde şimdiye kadar Husilerden 5'i yaralı 45 kişinin "esir" alındığı kaydedildi.Açıklamada, ordunun, Abes ilçesine bağlı Beni Hasan bölgesinde bulunan bazı köyleri kurtardığı çatışmalarda aralarında Husi liderlerden Mehdi Abdullah el-Mueyyed ve korumasının da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.Ordudan ölen ya da yaralananların olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, çatışmaların devam ettiği ve ordunun önemli ilerleme sağladığı dile getirildi.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.