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Yemen ordusu Cevf ilindeki stratejik askeri kampta kontrolü sağladı

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırı yakınlarında yer alan El-Cevf ilinde stratejik öneme sahip bir askeri kampta kontrolü yeniden sağladı.

15.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:04
Yemen ordusu Cevf ilindeki stratejik askeri kampta kontrolü sağladı
Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırı yakınlarında yer alan El-Cevf ilinde stratejik öneme sahip bir askeri kampta kontrolü yeniden sağladı.
Yemen ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler ile Cevf ilinin kuzeyindeki Hab ilçesinde bulunan El-Hancer askeri kampında çatışmaya girildi.
Husiler tarafında can kaybı ve hasarla sonuçlanan çatışmanın ardından ordu birlikleri askeri kampın tamamında hakimiyeti sağladı.
Cevf ilindeki ordu birlikleri sözcüsü Rabi el-Karaşi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Husiler tarafından ele geçirilen Hancer askeri kampında denetimin koalisyon güçlerinin desteğiyle sağlandığını belirtti.
Söz konusu askeri kampın konumu, Cevf'in üçte birini oluşturan Hab ilçesine ait önemli yolları kontrol edebilme imkanı veriyor.
Husilerin Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, ülkenin doğusundaki Marib ilinde yer alan Sarvah, Meczir ilçeleri ile El-Beyda'ya bağlı Kaniye bölgesine girme çabalarının engellendiğini öne sürdü.
Seri ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Marib, Cevf, Beyda, Sada illerinde son birkaç saatte 30'a yakın hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Yemen'deki tek taraflı ateşkes ve karşılıklı suçlamalar
Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.
Ancak Yemen'deki çatışma tarafları söz konusu tarihten bu yana yaptıkları açıklamalarda birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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