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Yemen ordusu Cevf'te Husilere ait bir askeri kampta kontrolü sağladı

Yemen hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin elinde bulunan Lebenat askeri kampının büyük kısmında yeniden kontrolü sağladı.

08.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:16
Yemen ordusu Cevf'te Husilere ait bir askeri kampta kontrolü sağladı
Yemen hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin elinde bulunan Lebenat askeri kampının büyük kısmında yeniden kontrolü sağladı.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cevf vilayetindeki stratejik öneme sahip Lebenat askeri kampının büyük bir kısmı ele geçirildi.
Cevf vilayetinin Hub eş-Şeğaf ilçesinde Husi militanların bulunduğu mevzilere kapsamlı operasyon başlatan hükümet güçlerinin, Lebenat kampının büyük bölümünde kontrolü sağladığı, kampın kuzey kısmında ise çatışmaların sürdüğü kaydedildi.
Çatışmalarda Husilerden 15'in üzerinde ölü ve yaralı olduğu belirtilirken, hükümet güçlerinden ise herhangi bir kayıp bildirilmedi.
Husilerden ise olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinde bulunan Lebenat askeri kampı, 30 Mart'ta Husilerin kontrolüne geçmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Hükümet, Yemen, Güncel
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