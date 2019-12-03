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Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde ateşkesin başladığı tarihten bu yana 217 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

03.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:18Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü

ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde ateşkesin başladığı tarihten bu yana 217 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yemen Ordusu'na bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki ateşkesin yürürlüğe girdiği 18 Aralık 2018'den bu yana Husilerin ihlalleri sonucu çoğu kadın ve çocuktan oluşan 217 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aynı zaman aralığında 2 bin 152 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivillerin, rastgele saldırılar, mayınlı bölgeler, yollara ve çiftliklere yerleştirilen patlayıcılar sebebiyle öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, BM'ye ateşkesin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sivilleri Husilerin saldırılarından koruyamama ve kent sakinlerinin acı çekmesine neden olma suçlaması yöneltildi.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.


BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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