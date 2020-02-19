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Yemen ordusu Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Cevf kentinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

19.02.2020 23:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:28Yemen ordusu Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü
ordusu, ülkenin doğusundaki Cevf kentinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.
Yemen ordusu basın merkezinin hesabından paylaşılan açıklamada, Cevf kentinin güneyinde bir cephede Husilere ait SİHA düşürüldüğü belirtildi.
Paylaşımın altında düşürülen SİHA'nın fotoğrafına yer verildi.
Husilerden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Twitter, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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