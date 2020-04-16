Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yemen ordusu, "isyancı askerlerin" Sokotra Havaalanı ve silah depolarını ele geçirdiğini duyurdu

Yemen ordusundaki "isyancı askerlerin" Sokotra adasındaki havaalanı ve 1. Deniz Piyade Tugayına ait ana silah deposunu ele geçirdiği belirtildi.

16.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:38
Yemen ordusu,
Yemen ordusundaki "isyancı askerlerin" Sokotra adasındaki havaalanı ve 1. Deniz Piyade Tugayına ait ana silah deposunu ele geçirdiği belirtildi.
Yemen Ordusu 1. Deniz Piyade Tugay Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Havaalanının batı cephesini ve silah depolarını korumakla görevli askerlerin isyanı sonucu Sokotra Havaalanı ile tugayın ana silah depoları, kontrolden çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, isyan sonucu silah depolarında patlamalar olduğu ve havaalanındaki uçakların güvende olmadığı belirtilerek, "Sokotra'daki uçuşların güvenliği ve depoların patlaması sorumluluğumuz dışındadır." ifadelerine yer verildi.
Sokotra vilayetindeki 3 askeri birlik, 14 Nisan'da bağlı oldukları hükümet güçlerinden ayrıldıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine tabi olduklarını duyurmuştu.
Sokotra'da BAE destekli isyanlar
Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.
Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra'yı ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu.
BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.
Sokotra Valiliği, 8 Nisan'da Güney Geçiş Konseyini, Vali Remzi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Piyade, Yemen, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Haberler
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Haberler ›› Güncel ››Yemen ordusu, 'isyancı askerlerin' Sokotra Havaalanı ve silah depolarını ele geçirdiğini duyurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:20: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti - Haber 00:20: Şanlıurfa'da bir apartman karantinaya alındı - Haber 00:16: Karabük'te hareket eden hafif ticari aracı durdurmaya çalışan kişi yaralandı - Haber 00:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur saldırıda öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı... - Haber 00:14: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 23:35: İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti - Haber 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Magazin 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler