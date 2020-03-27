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Yemen ordusu: "Kararlılık Fırtınası operasyonu Husilerin hayallerini yerle bir etti"

Yemen Ordusu Sözcüsü Abduh Mucella, Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun Husilerin hayallerini yerle bir ettiğini belirtti.

27.03.2020 04:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 04:22
Yemen ordusu:
Yemen Ordusu Sözcüsü Abduh Mucella, Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun Husilerin hayallerini yerle bir ettiğini belirtti.
Abduh Mucella, düzenlediği basın toplantısında Husilere karşı 26 Mart 2015'te başlatılan askeri operasyonların yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.
Mucella, Arap koalisyonunun, Yemen'in Husi milislerinin elinden alınarak özgürleştirilmesi için silahlı kuvvetlere hava desteği ve her türlü lojistik desteği sunduğunu ifade etti.
Yemen'de hükümete verilen desteklere değinen Mucella, Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun Husilerin hayallerini yerle bir ettiğini kaydetti.
Yemen ordusundan yapılan bu açıklamaya rağmen, siyasi ve askeri kesimden bazı yetkililer, Koalisyonu savaşın bitirilmesi konusunda ciddiyetsiz davranmak ve Cumhurbaşkanı Mansur Hadi hükümetini ve orduyu hayal kırıklığına uğratmakla suçluyor.
Yemen'de Hadi yönetiminin müdahale çağrısı üzerine Suudi Arabistan öncülüğünde 10 Arap ülkesinin katılımıyla oluşturulan koalisyon güçleri 26 Mart 2015'te İran'ın desteklediği Husi milislere hava saldırısı başlatmıştı.
Operasyonun Sözcüsü Tuğgeneral Ahmed el-Asiri, 21 Nisan'da hava harekatının sonlandırıldığını ve artık Yemen halkı için "Umuda Dönüş" operasyonunun başlayacağını bunun da siyasi, diplomatik ve askeri çalışmalardan oluştuğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

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