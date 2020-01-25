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Yemen ordusu Sana'ya doğru ilerleme kaydetti

Yemen'de hükümet güçleri, başkent Sana'nın doğusunda stratejik öneme sahip Hilan Dağı'ndaki askeri mevzilerde kontrolü sağladı.

25.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:18Yemen ordusu Sana'ya doğru ilerleme kaydetti
'de hükümet güçleri, başkent Sana'nın doğusunda stratejik öneme sahip Hilan Dağı'ndaki askeri mevzilerde kontrolü sağladı.
Yemen ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'in orta kesimindeki iline bağlı Sirvah ilçesindeki Hilan Dağı'nda ilerleme kaydeden hükümet güçleri, bölgede Husilere ait mevzileri ele geçirdi.
Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Yemen Savunma Bakanlığı, 22 Ocak'ta orduya, 5 yıldan uzun süredir Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'ya ilerleme çağrısı yapmıştı.

Hükümet, Marib, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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