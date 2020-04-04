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Yemen ordusunun operasyonunda 25'ten fazla Husi militanı öldürüldü

Yemen ordusunun, Marib kentinde İran destekli Husilere karşı yürüttüğü operasyonda 25'ten fazla Husi militanın öldürüldüğü duyuruldu.

04.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:30
Yemen ordusunun operasyonunda 25'ten fazla Husi militanı öldürüldü
Yemen ordusunun, Marib kentinde İran destekli Husilere karşı yürüttüğü operasyonda 25'ten fazla Husi militanın öldürüldüğü duyuruldu.

Yemen ordusuna bağlı basın merkezinden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Marib'in Sarvah ilçesinde silah ve topçu atışıyla düzenlediği operasyonda Husilerden 25'ten fazla militanın öldürüldüğü, bir çoğunun da yaralandığı ifade edildi.
Hükümet güçlerinin 1 Nisan'da Marib ilinde Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda ilerleme kaydettiği belirtilmişti.

Yemen ordusunda görevli isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya bağlı güçlerin, Marib'de Husilerle çıkan çatışmalar sırasında ilerleme kaydederek Heylan Dağı'nın önemli bir kısmında kontrolü sağladığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Marib, Yemen, Güncel
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