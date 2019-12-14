Haberler » Güncel » Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü - Haber

Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistanlı 3 askerin güneydeki Yemen sınırında öldürüldüğü duyuruldu.

14.12.2019 04:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 04:34Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü
Suudi Arabistanlı 3 askerin güneydeki sınırında öldürüldüğü duyuruldu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, "silahlı kuvvetlere bağlı bir subay iki er olmak üzere 3 askerinin güneydeki Cazan bölgesinde vatanlarını ve dinlerini korurken şehit düştükleri" ifadeleri yeraldı.
Ölenlerin ailelerine taziye dileklerinin sunulduğu habere göre aralık başından bu yana güney cephesinde ölen askerlerin sayısı 10'a yükseldi. Askerlerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan'a havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:50 Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
05:49 Otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı - Haber
05:34 İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı - Haber
05:16 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı - Haber
05:00 Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
22:54 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez - Haber
14.12.2019 06:00:56