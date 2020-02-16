Haberler » Güncel » Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü - Haber

Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü

Suudi Arabistan, ülkenin Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde bir askerinin öldüğünü açıkladı.

16.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:26Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü
Suudi Arabistan, ülkenin sınırındaki Cazan bölgesinde bir askerinin öldüğünü açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Astsubay Kıdemli Çavuş Hazza bin Yahya Hazza el-Zerban, Cazan bölgesinde görev yaptığı sırada hayatını kaybetti.
Kral Selman bin Abdulaziz'in askerin ailesine başsağlığı dilediği aktarıldı.
Haberde askerin nasıl öldüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Yemen'deki İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan-Yemen sınırındaki çatışmalarda Suudi Arabistan askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu iddia ediyor.
Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan'a düzenledikleri hava saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:17:52