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Yemen, Suudi Arabistan ile tek kara sınır kapısını ticari geçişlere açtı

Yemen yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapatılan Suudi Arabistan ile arasındaki tek kara sınır kapısının yeniden açıldığını duyurdu.

12.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:40
Yemen, Suudi Arabistan ile tek kara sınır kapısını ticari geçişlere açtı
Yemen yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapatılan Suudi Arabistan ile arasındaki tek kara sınır kapısının yeniden açıldığını duyurdu.
El-Vedia Sınır Kapısı Gümrük Genel Müdürü Salih Banasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapısının yeniden ticari geçişler için açıldığını belirtti.
Banasr, söz konusu kararın sadece ticari geçişleri kapsadığını, insan geçişlerindeki yasağın bir sonraki emre kadar devam edeceğini aktardı.
Yemen, Kovid-19'la mücadele kapsamında 8 Nisan'da Suudi Arabistan ile tek kara sınır kapısı El-Vedia'yı kapatma kararı almıştı.
Vedia Sınır Kapısı, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Şerura illeri arasında yer alıyor. Yemen'de eylül 2014'ten bu yana yaşanan çatışmaların gölgesinde diğer sınır kapılarının kapanması sonucu Vedia, iki ülke arasındaki tek geçiş noktası haline gelmişti.
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde cuma sabahı ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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