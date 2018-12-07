Yemen Tarihinin En Zor Günlerini Yaşıyor"

Yemen
Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı ve İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi, "Yemen bugün, tarihinin en kötü, zor, karanlık çağını yaşamakta. Bugün Yemen'de insanlar açlıktan ölüyorlar ve beslenmek için ağaç yapraklarını yiyorlar." dedi. Şanlıurfa
İnsani Yardım Platformu tarafından, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Yemen'de yaşanan insani kriz nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı.
Şair Nabi Kültür Merkezi önündeki kurulan yardım standında açıklama yapan Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı ve İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi, organizasyonu başlatan yetkililere teşekkür etti.
Ülkesinin zor günlerden geçtiğini vurgulayan Alsoudi, şunları kaydetti:
"Yemen bugün, tarihinin en kötü, zor, karanlık çağını yaşamakta. Bugün Yemen'de insanlar açlıktan ölüyorlar ve beslenmek için ağaç yapraklarını yiyorlar. Ülkemizde her şeye ihtiyaç var. Ama öncelikle kış mevsiminde gıda, kıyafet, battaniye ve ilaca daha çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki Türkiye
ve Yemen halkı tek bir bedendir ve Türkiye bizi yalnız bırakmayacaktır. Buradan herkesi yardıma davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, mazlumlara sahip çıktığı için teşekkür ediyorum."
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de Türk halkı olarak bugüne kadar tüm mazlumlara sahip çıktıklarını anımsatarak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi.
Vatandaşların kampanyaya destek vermesini isteyen Gerem, "Yemen'de insanlık ölüyor. 2014 yılından beri 50 bini çocuk olmak üzere yüz binlerce insan öldü. 14 milyon insan, açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. BM
'nin en son raporuna göre, her 10 dakikada bir çocuk, yetersiz beslenmeden ölüyor. Bu ölümler, başta İslam alemi olmak üzere bütün dünya insanlığının vicdanının öldüğünün kanıtıdır. Dün dünyanın her yerindeki mazlumlara sahip çıktığımız gibi bugün de Yemen'deki kardeşlerimize sahip çıkmak durumundayız."
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar ise çalışmalarından dolayı Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'na teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra Eyyübiye
Müftüsü Adem Dobur'un yaptığı duanın ardından alandakiler, kampanyaya destekte bulundu.
Şanlıurfa,Yemen
07 Aralık 2018 Cuma 18:09