07 Aralık 2018 Cuma 15:54



07 Aralık 2018 Cuma 15:54

İHH İnsani Yardım Derneğinin düzenlediği "Yemen yardım bekliyor" kampanyası çerçevesinde kentte fotoğraf sergisi ve kermes açıldı.İmaret Camisi bahçesinde cuma namazı sonrası "Yemen yardım bekliyor" kampanyası hakkında gazetecilere konuşan İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, açılan fotoğraf sergisi ve kermesle Yemen'deki insanlık dramına dikkat çekmek istediklerini söyledi.Yemen'de 2014 yılından beri devam eden krizle birlikte 21 milyon insanın açlıkla yardıma muhtaç duruma düştüğünü aktaran Ertürk, şöyle konuştu:"O zamandan beri yaklaşık 8 binden fazla insan hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi de yaralandı. Yine 3 milyondan fazla kişide evini terk etmek zorunda kaldı. Maalesef, Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk açlıktan dolayı ölüyor. Bizim kültürümüzde çocuklar uyurken sessiz kalınır. Ama ölürken değil. Bizde, Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizle birlikte açlıktan ölen Yemenlilere karşı kayıtsız kalmamaya davet ediyoruz."Kampanya etkinliklerle sürecekAçılan fotoğraf sergisinin büyük ilgi gördüğünü aktaran Ertürk, "Kermes stantlarımızda dernek üyesi hanım kardeşlerimiz, Yemen kahvesi, tatlı ve keşkek gibi ürünleri satışını yapıyor. Elden gelirleri de Yemenli kardeşlerimize yardım olarak ulaştıracağız. Yine kampanyamız çeşitli etkinliklerle devam edecek. Hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz." dedi.