30.06.2019 23:35
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- Yemen Yolcu Uçağı Havada Arızalandı, Kahire'ye Acil İniş Yaptı

- Yemen yolcu uçağı havada arızalandı, Kahire'ye acil iniş yaptıADEN - Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, motorunda arıza meydana gelmesiyle Kahire'ye acil iniş yaptı.

- Yemen yolcu uçağı havada arızalandı, Kahire 'ye acil iniş yaptı
ADEN - Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, motorunda arıza meydana gelmesiyle Kahire'ye acil iniş yaptı.
Mısır 'ın başkenti Kahire'den Yemen'in Aden şehrine giden Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı havalandıktan sonra arızalandı. Uçak, Kahire'ye acil iniş için geri döndü. Başarılı bir iniş gerçekleştirilirken, yolcuların zarar görmediği kaydedildi.
İniş sırasında uçağın iniş takımlarına zarar geldiği açıklandı.
Yetkililer arızanın motorda gerçekleştiğini duyurdu.- Yemen Yolcu Uçağı Havada Arızalandı, Kahire'ye Acil İniş Yaptı
Kaynak: İHA
Yemen , Kahire , Güncel

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