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Yemen yönetimi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı

Yemen yönetiminin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilebilmesi konusunda kararlı olduğu bildirildi.

06.11.2019 04:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 04:02Yemen yönetimi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı
Yemen yönetiminin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilebilmesi konusunda kararlı olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Abdullah el-Alimi, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "anlaşmaların, kararlılık, irade ve cesaret olmadığı sürece kağıt üstünde kalacağını" vurgulayarak, Yemen hükümetinin, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.
Alimi, Yemen halkının, anlaşmaların uygulanması konusunda başarılı tecrübeleri olmadığını hatırlatarak, Riyad Anlaşması'nın anlaşmazlıkların aşılması ve birlik yolunda doğru bir başlangıç olduğunu kaydetti.
Abdullah el-Alimi, halkın anlaşmanın uygulanması konusunda Suudi Arabistan yönetimine de büyük umut bağladığını dile getirdi.
Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Suudi Arabistan, Twitter, Yemen, Riyad, Güncel

Kaynak: AA

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