Yemenli Babaların Tek Hayali Çocuklarına Yiyecek Götürebilmek

MURAD EL-ARİFİ - Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de anne babaların çocukları için hayali ne iyi bir eğitim ne de parlak bir gelecek. Son yıllarda Yemenli babaların çocukları için kurdukları tek bir hayal var; o da evlatlarının karınlarını doyurabilmek.Zaten dünyanın en fakir ülkeleri arasında sayılan Yemen, üç yılı aşkın süredir yaşanan savaş nedeniyle dünyanın gördüğü en büyük insani krizlerden birine sahne oluyor.Yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıkların her geçen gün arttığı Yemen'de minik bedenler çoğunlukla bu sıkıntılara göğüs geremiyor ve hayatlarını kaybediyor.Açlığın hüküm sürdüğü bu coğrafyada anne babalar çocuklarını en azından kuru ekmekle beslemenin derdinde. Onlarca çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, çocuklar ebeveynlerinin gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor."Çocuklarımın açlıktan kıvranan görüntüsü tüm gün aklımdan çıkmıyor"AA muhabirine konuşan Yemenliler çocukları için kurdukları hayallerin üç yıl öncesine göre çok daha sınırlı olduğunu ifade etti. Son yıllarda çocukları için tek düşündüklerinin onların karınlarını doyurabilmek olduğunu söyleyen Yemenliler, tek hayallerinin ise evlerine bir lokma yiyecek götürebilmek olduğunu dile getirdi.Yemen Havacılık İdaresi'nde memur olan 5 çocuk babası Hani el-Berti, iki yıldır maaşlarının ödenmediğini belirtti.Babalar her sabaha "çocuklarıma nasıl yiyecek bulurum" düşüncesiyle uyanıyorHusilerin kontrolündeki başkent Sana'da yaşayan Berti, savaş başlamadan önce maaşını aldığı düzenli bir işi olduğunu ancak savaşın ardından durumun kendileri için her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve her sabaha "çocuklarıma nasıl yiyecek bulurum" düşüncesiyle uyandığını anlattı.Berti, "Maaş dışında bir gelirimiz yoktu. Şimdi bir lokma için kapı çalmaktan başka çaremiz kalmadı. Çocuklarımızla ilgili hayallerimizin sadece onlara yiyecek bulabilmek olması çok acı." dedi.Çoğu zaman eve ekmek götürmekte dahi zorlandığını dile getiren Yemenli baba, artan borçları nedeniyle artık esnafın veresiyeyi kestiğini belirtti.Berti, "Bakmam gereken beş çocuğum var. Çocuklarımın açlıktan kıvranan görüntüsü tüm gün aklımdan çıkmıyor. Borçlarımı ödeyemediğim için bakkal veresiyeyi kesmişti. Israrım üzerine bir sonraki sefere bütün borcunu kapatmak şartıyla bir ekmek ile biraz fasulye verdi. Bugünü böyle geçirdik. Yarın ne olacağını bilmiyorum." diye konuştu.Başta gıda ve ilaç olmak üzere pek çok alanda sıkıntıların had safhaya ulaştığı Yemen'de mutfak tüpü bulmanın da zor olduğunu aktaran Berti, muhtarlık tarafından oluşturulan ucuz mutfak tüpü satın alacaklar listesine adını yazdırdığını ancak sıranın kendisine ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi.Cenderede sıkışan hayatlarArap Yarımadasının en yoksul ülkesi Yemen'de halk, üç yılı aşkın süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arasında sıkışıp kalmış durumda.Husilerin kontrolündeki Sana'da memurlar, Eylül 2016'dan bu yana maaşlarını alamıyor. Husiler, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Sana'daki Merkez Bankası'nın merkezini geçici başkent Aden'e taşıdığını belirterek memurlara ödeme yapmazken, Yemen hükümeti ise bu konuda sorumluluğu Husilere atıyor.Hudeyde'deki çatışmalar yardımların ulaşmasını engelliyorYemen'in birçok kentine insani yardımların ulaştırılmasında en önemli noktalardan biri olan Hudeyde Limanı'nın da içinde bulunduğu Hudeyde kenti uzun süredir çatışmalara sahne oluyor.Husiler ile Suudi koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan bu çatışmalar, Yemen'e insani yardım malzemelerinin girişini zora sokuyor.Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engellemeleri nedeniyle insani yardımların yeterince ulaşamadığı Yemen'de yol güvenliği bulunmadığı için Hudeyde Limanı'ndan girişi sağlanan az sayıdaki yardım malzemeleri de ülkenin iç kesimlerine götürülemiyor.Yemenli aktivist Bedir Hasan, Hudeyde'deki çatışmalar ve yol güvenliğinin olmaması nedeniyle, yerel ve uluslararası kurumların sunduğu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığını söyledi.Yerel bir insani yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalışan Hasan, Yemen'deki insani durumun gittikçe kötüleştiğini, yüzlerce çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığını, açlık nedeniyle çocukların hayatlarını kaybettiklerini anlattı."Uluslararası toplum sorumluluğunu yerine getirmeli"Yemenli aktivist Abdullah el-Yusufi de "BM ve uluslararası raporların da işaret ettiği gibi Yemen'deki insani durum felakete sürükleniyor. Uluslararası toplum Yemen'de gıda ve ilaç gibi yardım malzemelerinin temini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda sorumluluğunu yerine getirmeli." dedi.Yusufi ayrıca Hudeyde kentindeki çatışmaların şiddetlenmesinin, yardım malzemelerinin ülkeye girişi noktası olması hasebiyle, tüm Yemen halkını zor durumda bıraktığını söyledi.Dünyanın en büyük insanlık dramı Yemen'de yaşanıyorYemen'de 3 yılı aşkın süredir devam eden savaş ülkeyi büyük bir insani krizle baş başa bırakmış durumda. BM verilerine göre 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu Yemen'de nüfusun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.