Haberler » Spor » Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor - Spor

Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye gelip Bilecik'e yerleşen 36 yaşındaki Yemenli eski profesyonel futbolcu Faysal Muhammed Osman Haci, sık sık antrenman yaptırdığı oğullarının Türk vatandaşlığına geçip milli formayı giymesini hayalini kuruyor.

18.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:02Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor
Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle 'ye gelip 'e yerleşen 36 yaşındaki Yemenli eski profesyonel futbolcu Faysal Muhammed Osman Haci, sık sık antrenman yaptırdığı oğullarının Türk vatandaşlığına geçip milli formayı giymesini hayalini kuruyor.
Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yıllarca futbol oynadığını, Türkiye'ye göç etmeden önce ise aktarlık yaptığını söyledi.
Huzuru, 4 yıl önce geldikleri Türkiye'de bulduklarını belirten Haci, "Yemen'deki savaştan dolayı buraya geldik. Büyük sıkıntı var. Her gün bombalar yağıyor. Hayat yok orada, güven yok." dedi.
Haci, Türk halkının hayırseverliğinden ve samimiyetinden etkilendiklerini, Bilecik'te sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle dedi:
"Bu ülkeyi çok seviyorum. Güzel memleket. İnsanları çok iyi. Çok büyük bir tarihi bir geçmişi var. Ailece çok memnunuz Türkiye'de, Bilecik'te yaşamaktan. Çocuklarım okula gidiyor, okullar çok güzel. İkisi de hafız. Türkiye'de kanun var, hukuk, insan var. Türkiye bize en yakın kardeş ülke."
Futbolu da çok sevdiğini anlatan Haci, "Profesyonel olarak Yemen'de futbol oynadım. 6 yaşındaki oğlum Ömer ile 8 yaşındaki Muhammed'in aynı hedefte profesyonel futbol oynamalarını ve Türk vatandaşlığına geçerek milli takımda forma giymelerini istiyorum. Haftanın belirli günlerinde onları Şeyh Edebali Stadı'na getiriyorum. Burada saatlerce antrenman yapıyoruz." sözlerine yer verdi.

Bilecik, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:22 Trabzonspor, Altay ile karşılaşacak - Spor
11:22 NBA'de gecenin sonuçları | New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu! - Spor
11:15 Trabzonspor Kupa'da moral arıyor - Spor
11:14 Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için... - Spor
11:09 THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı - Spor
10:06 Tartışmaların odağındaki Gökhan'ın 2015'teki fotoğrafı olay oldu - Spor
09:07 Gündemi karıştıran iddia: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? - Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Spor
23:37 Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum - Spor
18.12.2019 11:25:27