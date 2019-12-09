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Yemenli sendikadan Husilerin gazetecileri "yargılamasına" tepki

Yemen Gazeteciler Sendikası, Husilerin yaklaşık 4 yıldır alıkoyduğu 10 gazeteciyi "yargılamasının" kabul edilemez olduğunu belirtti.

09.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:22Yemenli sendikadan Husilerin gazetecileri
Gazeteciler Sendikası, Husilerin yaklaşık 4 yıldır alıkoyduğu 10 gazeteciyi "yargılamasının" kabul edilemez olduğunu belirtti.
Sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 4 yıldır Husiler tarafından alıkonulan 10 gazetecinin maruz kaldıkları ihlallerin ardından Husilerin kontrolündeki mahkemede yargılanmaya başlaması şaşkınlık verici bir durum. Gazetecilerin, basın ve yayıncılık davalarıyla ilgisi olmayan ve adil bir yargılamanın sağlanamayacağı bir mahkemede, söz konusu gazetecilere ilişkin belirli bir tutumu olan bir hakim tarafından yargılanmasını kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gazetecilerin duruşmada "halk düşmanı" olarak itham edildiği, yaklaşık bir ay önce de Sana'da Husilerin denetimindeki bir cezaevinde işkenceye maruz kaldıkları belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili kurumlara, kaçırılan 10 gazetecinin serbest bırakılması ve maruz kaldıkları ihlallerin faillerinin yargılanması için çaba gösterme çağrısında bulunuldu.
Husilere bağlı silahlı kişiler, Haziran 2015'te başkent Sana'da 10 Yemenli gazeteciyi herhangi bir suçlama yöneltmeden alıkoymuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Facebook, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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