Haberler » Güncel » Yemenli yetkiliden 'Husilerin Cevf ve Sana çevresinde ilerleme kaydettiği' iddialarına yalanlama - Haber

Yemenli yetkiliden "Husilerin Cevf ve Sana çevresinde ilerleme kaydettiği" iddialarına yalanlama

Yemen'in El-Cevf ili Valisi Emin el-Akimi, kente sızma girişiminde bulunan Husilerin ilerleme kaydettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

17.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:24Yemenli yetkiliden
'in El-Cevf ili Valisi Emin el-Akimi, kente sızma girişiminde bulunan Husilerin ilerleme kaydettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Vali Akimi, orduya ait "26September.Net" sitesine Husilerin sızma girişimine ilişkin açıklama yaptı.
Akimi, Husilerin Cevf ve Sana çevresinde kontrolü sağladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aksine Husilere karşı hükümet güçlerinin etkili sonuçlar aldığını kaydetti.
Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının bir askeri kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Cevf'e sızma girişimi sırasında Husi milislerin 18'inin ölü ele geçirildiği, birkaç milisin de yaralı halde yakalandığı belirtilmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait Tornado tipi bir savaş uçağı 15 Şubat Cumartesi günü Cevf vilayetinde Husiler tarafından düşürülmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Hükümet, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 13:23:33