Haberler» Güncel» Haber

Yemenliler BAE'nin saldırılarını protesto etti

Türkiye'de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları Fatih'te düzenledikleri eylemle protesto etti.

01.09.2019 16:34 Yemenliler BAE'nin saldırılarını protesto etti
Türkiye'de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları Fatih'te düzenledikleri eylemle protesto etti.

Türkiye'de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 4 yıldır ülkelerine düzenlediği saldırıları protesto etti. Fatih'te düzenlenen eylemde Yemenli yüzlerce kadın, çocuk, genç ve yaşlı, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi. Eylemde, son zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarda hayatlarını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı. Yemenliler, yasal kuruluşları, BM kurumlarını, insan hakları örgütlerini, İslam Yardımlaşma Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, Körfez İşbirliği Konseyi'ni ve tüm uluslararası insani ve hukuki örgütleri Yemen'in ve Yemen halkının yanında durmaya çağırdıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı terör eylemlerine yardım ve yataklık edilmesinin durdurulmasını talep ettiklerini belirttiler. - İSTANBUL

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Yemen, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:02   Spor altay bayındır şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz
00:56   Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu
00:54   Spor ünal karaman'ın maç sonu açıklamaları
00:51   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
00:49   Spor ersun yanal'ın maç sonu açıklamaları
00:40   Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü
00:40   Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede