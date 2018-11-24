Yemim Ederek Görevine Başladı

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde düzenlenen öğretmenler günü programında Halk Eğitimi Merkezi
Öğretmeni Zuhal Topal
yemin ederek görevine başladı.
Şaphane Sinema Salonu'nda düzenlenen programa Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş
, Belediye Başkanı Rasim Daşhan
, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda hafta boyunca yapılan etkinliklerde dereceye giren öğrencilere hediyeler verilirken Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Zuhal Topal,Türk Bayrağı üzerine el basarak yemin edip görevine başladı.
"İlk emri "oku" olan bir medeniyetin mensupları olduklarını belirten Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, "Bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bugün de milletçe, eğitime, öğretime, ilme, alime, öğretmene derin bir saygıyla, muhabbetle yaklaşıyoruz. Ülkemizde saygınlığı en yüksek meslek mensuplarının başında öğretmenler, ilim adamları gelmektedir. Bilmek ve öğrenmek, insanoğlunun doğuştan gelen bir özelliğidir. Öğretmenler, bu vasfı, uygulamaya ve hikmete, yani iyi ile kötüyü ayırt etmeye tahvil etmekle mükelleftirler. Dolayısıyla öğretmen, evet öğretendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir" dedi.
Şaphane Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu programda renkli anlar yaşandı. Hazırlanan Sinevizyon gösterisinde Şaphane esnaflarının, kurumlarda çalışan personelin öğretmenlikle ilgili görüşlerine yer verildi, Sinevizyon gösterisi ilgi ile izlendi. Programa öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam edildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Halk Eğitimi Merkezi,Kütahya,Şaphane
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:30