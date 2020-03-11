Yemin Dizisi 203. Bölüm Fragmanı
Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 11 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 203. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Emir Hasan bebeğe bakan Reyhan'ın özenini görünce ona daha çok hayran olur.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 11 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 203. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Emir Hasan bebeğe bakan Reyhan'ın özenini görünce ona daha çok hayran olur. Bebeğin babası ise konağa girmek için çabalar.
Yemin 203. Bölüm (2. Sezon) Reyhan, Hasan bebekle bir nevi annelik provasında gibidir. Bunun farkında olan Emir karısının bu haline tekrar tekrar aşık olur. Emir'in bebek isteği artmaya başlar. Öte yandan Hasan bebeğin babası konağa girmeye çok yakındır. Duyduklarından sonra taşınma gibi radikal kararlar almaya başlayan Kemal'in bu tavrı devam edeceğe benzemektedir. Öte taraftan, yaşanan her şey için kendini suçlayan Narin, Kemal'e kendini affettirmenin yollarını arayacaktır.
Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…
Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi
Yemin 203. Bölüm (2. Sezon) Reyhan, Hasan bebekle bir nevi annelik provasında gibidir. Bunun farkında olan Emir karısının bu haline tekrar tekrar aşık olur. Emir'in bebek isteği artmaya başlar. Öte yandan Hasan bebeğin babası konağa girmeye çok yakındır. Duyduklarından sonra taşınma gibi radikal kararlar almaya başlayan Kemal'in bu tavrı devam edeceğe benzemektedir. Öte taraftan, yaşanan her şey için kendini suçlayan Narin, Kemal'e kendini affettirmenin yollarını arayacaktır.
Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…
Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi
Kaynak: DailyMotion.com
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