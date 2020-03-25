Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› TV ››Yemin Dizisi 213. Bölüm Fragmanı - Haberler

Yemin Dizisi 213. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 25 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 213. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Emir Gülsüm'ün Reyhan'ın gerçek kardeşi olmadığını öğrenir. Hamileliği zor geçen Reyhan bu gerçekle yüzleşecek mi?Yemin 213. Bölüm (2.

25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:46
Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 25 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 213. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Emir Gülsüm'ün Reyhan'ın gerçek kardeşi olmadığını öğrenir. Hamileliği zor geçen Reyhan bu gerçekle yüzleşecek mi?
Yemin 213. Bölüm (2. Sezon)             Emir, Gülsüm'ün gerçekten Reyhan'ın kardeşi olmadığını öğrenir. Öte yandan Gülsüm, kendini bu oyuna kaptırmış, tatmadığı duyguları yaşarken mutludur. Emir, her şeyi göze alıp hamileliği zor geçeceğe benzeyen Reyhan'a bu gerçeği söyleyecek mi? Narin, sürpriz tanığın Oya olduğunu öğrendiğinde deliye döner. Oya'yı bu kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Artık gemileri yakmış Oya'ya karşı Narin mahkeme günü bir karar vermek zorunda kalacak. Narin, Oya'nın tehdidine boyun eğecek mi?
Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…
Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi Yemin Dizisi 213. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Çarşamba, Kanal 7, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

11:41: Yeni bir salgın dalgası İran'ı vurabilir - Haberler 11:40: Kıbrıslı Türk, İngiltere'de koronavirüsten öldü - Haberler 11:40: Polis park ve sokakları tek tek gezerek 'Evde kal' çağrısı yaptı - Haberler 11:38: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler." - Haberler 11:38: Almanya'da koronovirüsüne yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını görüntüledi - Haberler 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:36: Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:10: İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu - Haberler