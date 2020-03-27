Yemin Dizisi 214. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 26 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 214. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Cavidan Emir ve Zafer'in konuşmalarını duyunca büyük bir şok yaşar. Reyhan'ın gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışan Cavidan'ın planı ne?Yemin 214. Bölüm (2. Sezon) İçinde bu sırrı daha fazla tutamayan Emir çaresizce Zafer'le konuşurken Cavidan duyar. Cavidan yaklaşan tehlikenin farkındadır, Emir'in Gülsüm'le konuşmaması için yine hain bir planın düğmesine basar. Öte yandan Reyhan kendisinden saklanan gerçeği öğrenmenin kıyısına gelmiştir. Narin, Oya'nın adliyeye gelmesiyle ne kadar kararlı olduğunu gördü. Narin iyice köşeye sıkışmışken Oya'yı ikna etmeye çalışır. Söz konusu Masal'ın velayetidir. Narin ile Kemal velayet davasını kazanabilecek mi?Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi

Kaynak: DailyMotion.com