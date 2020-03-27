Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yemin Dizisi 215. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 26 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 215. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Cavidan Gülsüm'den kurtulmak için Talaz'dan yardım ister. Gülsüm ise ablası sandığı Reyhan'ı Cavidan'dan korumaya çalışır.Yemin 215. Bölüm (2. Sezon) Reyhan test sonucunu görmemiştir.

27.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:46
Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 26 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 215. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Cavidan Gülsüm'den kurtulmak için Talaz'dan yardım ister. Gülsüm ise ablası sandığı Reyhan'ı Cavidan'dan korumaya çalışır.
Yemin 215. Bölüm (2. Sezon)             Reyhan test sonucunu görmemiştir. Öte yandan Cavidan, Gülsüm'den kurtulmak için Talaz'dan yardım isterken yine dört ayağının üstüne düşer. Gülsüm de boş durmaz ve Cavidan'ın foyasını meydana çıkartıp Reyhan'ı korumanın yollarını arar. Cavidan mı yoksa Gülsüm mü başarılı olacak? Velayet davası sonuçlanır ve artık Masal hep babasıyla kalacaktır. Öte yandan Oya'nın Narin'e olan baskısı daha da artar. Narin'den, bir an evvel Kemal ile konuşup boşanmak istediğini söylemesini ister. Kemal tam her şey yoluna giriyor düşüncesindeyken Narin içi kan ağlayarak boşanmak istediğini söyleyebilecek mi?
Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…
Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi Yemin Dizisi 215. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com



Etiketler: Kanal 7, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› TV ››Yemin Dizisi 215. Bölüm Fragmanı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

13:20: Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi - Haberler 13:19: Beylikdüzü'nde bir iş yerinde silahlı çatışma yaşandı. - Haberler 13:16: Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest - Haberler 13:14: Kendini polis olarak tanıtan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler 13:14: Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:36: Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu - Haberler 11:35: İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı