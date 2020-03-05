Yemin dizisinin parlayan yıldızı

Senaryo ve oyuncularıyla televizyon izleyicisini ekranlara bağlamayı başaran yapımın içinden birçok oyuncu ön plana çıkarken, başrol oyuncusu Gökberk Demirci fan kitlesiyle odak noktası oldu. Televizyon ekranlarında devam eden yapımlar içinde başrol oyuncusu en çok merak edilen "Yemin" dizisinin başrolü Gökberk Demirci, gizemli olmayı ve işiyle gündemde olmayı tercih ettiğini ifade etti. Yakışıklılığı yanında oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çeken Gökberk Demirci " Hayatı abartısız gerektiği gibi yaşamayı seven biriyim, Yemin isimli dizi film benim için önemli bir çıkış oldu. Bu başarının arkasını getireceğim, ekranlardaki başarımızın en büyük sebebi izleyenlere saygımız büyük ve onun için yılmadan ekipçe çalışıyor, semeresini de görüyoruz" dedi. Yemin isimli günlük dizi filmde, Emir Tarhun adında genç ve başarılı bir iş adamına hayat veren sevilen oyuncu Gökberk Demirci, oynadığım karakterle duygusal yapısı ve anlayışlı tutumu dolayısıyla çok benzer yönlerimiz var, buda gelen başarımda önemli etmen vurgusunu yaptı.