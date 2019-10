Yemin eden jandarma erlerin ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek Jandarma , "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" diye yemin ettiZONGULDAK - Zonguldak'ta 1999/3-2. Grup jandarma erleri and içme töreni gerçekleştirdi. Törende and içen askerler adına konuşan Jandarma erler adına konuşan jandarma er Süleyman Cemre Sarı, "Karşınızda korkusuz Mehmetçik var" dedi. Törene katılan asker aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1999/3-2. grup ejandarma erler için and içme töreni gerçekleştirildi. Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız,Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, protokol üyeleri ve yemin törenine katılan jandarma erlerin aileleri katıldı.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende jandarma erler and içti. Ardından jandarma erler adına Süleyman Cemre Sarı konuşma yaptı. Sarı, "Kutsal vatanımıza hizmet etmek, bölünmez bütünlüğümüzü korumak ve uğrunda kanımızı, canımızı vermek için kınalı ellerimizle silah tuttuk. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zafer ile medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk Ordusu'nun birer ferdi olduk. Bir baba şefkatiyle bizleri kucaklayan, gece gündüz demeden bizleri en iyi şekilde yetiştiren siz komutanlarım, eğitimlerimizde savaşta kan dökmeyelim diye ter döktünüz. Bizler için çok yoruldunuz ve daha da yorulacağınızı biliyoruz. Emin olunuz ki bize harcadığınız emeklerin karşılığını bizler de vatanımızı ve Cumhuriyetimizin şan ve şerefini her türlü tehlikelere karşı koruyarak ödeyeceğiz. Şimdi karşınızda korkusuz Mehmetçik var. Yılmaz Türk Askeri var. Bakın nasıl dimdik duruyoruz. Arşı koyduk başımıza, toprağı giydik ayağımıza, hak silahını aldık elimize, kim yıkabilir bizi, kim durur karşımızda. Fırat, Dicle, Kızılırmak, içimizden geliyor bağırmak. Vatan sana canım feda" ifadelerine yer verdi.Sarı'nın konuşması ise salondaki davetliler tarafından büyük alkış aldı. Şiir ve hediye takdiminin ardından kütüğe plaket çakıldı.Duygu dolu anlar yaşandıProgram Çanakkale filmi ile devam etti. Çanakkale Savaşı sırasında annesinin kına yakarak askere gönderdiği Hasan'ın hikayesini konu alan filmi izleyen davetliler gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anlar yaşanan tören jandarma marşının söylenmesinin ardından son buldu. Törenin ardından aileler evlatlarıyla hasret giderdi.Harekata tam destekJandarma er yakını ile kucaklaşan Solmaz Ünal, duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti. Ünal, "Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Allah kimseyi evlatsız bırakmasın. Askerlerimizin ayağı taşa değmesin. Çok değişik bir duygu yaşıyorum" dedi. Bir oğlunun Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığını diğer oğlunun askerden yeni terhis olduğunu anlatan Fatma Avcı ise yeğeninin and içme törenine katıldığını ifade etti. Avcı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de "Allah yardımcıları olsun. Hepsi ana kuzuları. Bütün dualarımız hep Mehmetçiklerimiz için. Canla yürekle evlatlarımızın hep arkasındayız. Burnu kanamadan Allah'ın izniyle annelerine kavuşsunlar" dedi.Jandarma er Emre Güleç'in babası İsmail Güleç de "Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Şu anda operasyondalar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hepsi bizim evlatlarımız" diye konuştu. İsmail Güleç'in eşi Ayşe Güleç de "Allah bütün evlatlarımızın yardımcısı olsun. Benim de bir evladım var. Operasyonda görev yapan askerimizin de yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin" diye ifade etti.