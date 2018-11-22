Yemin Ettik Bu Maçı Almaya!

Bu sezon Atatürk Spor Salonu'nda oynadığı maçlarda büyük bir taraftar desteğini arkasına alan potada ki temsilcimiz cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacağı namağlup unvanlı OGM Ormanspor maçını kazanıp ligde kendine yeni bir sayfa açmak istiyor. Bugün baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı teknik ve taktik antrenmanıyla hazırlıklarında sona doğru gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında eksik bulunmuyor.

Çaylan, " Bu Tür Maçlar Muhteşem Dönüş İçin Çok Önemli"

Bu tür maçların muhteşem geri dönüş için çok önemli olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, " Sezona 3'te 3 yaparak başladıktan sonra son 3 maçımızı şanssız bir şekilde kaybettik. Ancak biz takımımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Bu sezon kendi evimizde oynadığımız maçlarda çok önemli bir tribün desteğini arkamıza aldık. Cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden OGM Ormanspor'u ağırlayacağız. Bu zorlu maçı kazanarak ligde kendimize yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza başarılar diliyoruz. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz olacağız. Tüm Manisalıları salona, takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.