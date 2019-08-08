Yemin töreninde sürpriz evlilik teklifi

ERZURUM Polis Meslek Yüksekokulu'nun 23'üncü dönem mezuniyet töreni sürpriz evlilik teklifine sahne oldu. 295 yeni polisin ettiği yemin sonrası, polis memuru Fatih Mehmet Tekiş, diz çökerek kız arkadaşı Ayşegül Oğul'a evlilik teklifi etti. Olumlu yanıt alınca da Oğul'a yüzük taktı.

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu'nun 23'ncü dönem mezuniyet töreni yapıldı. Yemin edecek polislerin ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile protokol üyeleri katıldı. Vali Okay Memiş, polis ve jandarma üniformasının önemine dikkat çekerek, göreve başlayacak polislerden halka iyi davranmalarını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in tavsiyelerde bulunduğu genç polislere son dersi veren Okul Müdürü Mesut Gezer, meslek hayatında neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Törende dönemi başarıyla bitiren polislere belge ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Mezun polislerin hazırladıkları mini konserin ardından Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu'nun 23'üncü dönemini başarıyla bitiren 295 polis yemin etti. Yemin töreni sonrası polis memuru Fatih Mehmet Tekiş, kürsüye gelip, görevli Ayşegül Oğul'un ismini anons etti. Salona gelen genç kızın önünde diz çöken Fatih Mehmet Tekiş, cebinden çıkardığı yüzük ile evlilik teklifinde bulundu.

Teklif üzerine şaşıran Oğul, bir süre arkadaşına sarıldı. Salonu dolduran arkadaşlarının ve ailelerinin alkışları arasında sürpriz evlilik teklifine imza atan Fatih Mehmet Tekiş, aldığı 'evet' cevabının ardından yüzüğü Ayşegül Oğul'a taktı. Tekiş, iki mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi.



- Erzurum