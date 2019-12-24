Yeminli Mali Müşavir Tan: Anayasa Mahkemesi değerli konut vergisini iptal edebilir

Yeminli Mali Müşavir Mustafa Tan, vergilendirmede mali güç ve eşitlik prensipleri açısından Anayasa Mahkemesi'nin değerli konut vergisini iptal edebileceğini söyleyerek, "İptali durumunda vergi hukuken ortadan kalkmış olur. Ancak yasama organı vergiyi iptal gerekçelerini dikkate alarak yeniden düzenleyerek tekrar yasalaştırabilir" dedi.

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar için getirilen değerli konut vergisine yönelik bilgi veren Mazars Denge Vergi Hizmetleri Lideri Yeminli Mali Müşavir Mustafa Tan, "Değerli konut vergisi, servet üzerinden alınan vergi niteliğinde uygulamaya girmiş olmakla beraber anayasal vergileme ilkelerine pek de uygun olmadan yasalaştı. Vergiye muhatap olan konut sahiplerine meskenlerinin değeri ile ilgili tebligatlar gönderildikçe de mükellefler tarafından Tapu Müdürlükleri'ne itiraz başvuruları yapılmaya başlandı. Sonrasında mükellefler gerek değerlere, gerekse ihtirazi kayıtla verecekleri beyanlarına karşı dava açma haklarını kullanılacaklardır" diye konuştu.

"İPTAL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Verginin Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşınacağını söyleyen Tan, ileriki günlerde verginin yasal olarak revize edilebileceğini aktardı. Tan, "Özellikle vergilendirmede mali güç ve eşitlik prensipleri açısından Anayasa Mahkemesi'nin benzer nitelikteki kararları ışığında bu vergide bir iptalin yaşanacağını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi tarafından bu verginin iptali durumunda vergi hukuken ortadan kalkmış olur. Ancak yasama organı vergiyi, iptal gerekçelerini dikkate alarak yeniden düzenleyip yasalaştırabilir. Kanuni süresinde beyannamelerini ihtirazi kayıtla vermeyen ve dava açmayan mülk sahipleri, ileride Anayasa Mahkemesi tarafından bir iptal yaşandığında yasa ile düzenleme olmadıkça iade alamayacaktır" diye konuştu.

HANGİ LÜKS KONUT NE KADAR ÖDEYECEK?

Değerli konut vergisine yönelik bilgi de veren Mustafa Tan, "Mesken nitelikli taşınmazın değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında ise binde 3, 7.500.001 lira ile 10 milyon lira arasında ise binde 6, 10.000.001 lirayı aşanlarda ise binde 10 oranında vergi ödeyecek. Verginin, kanunen belirlenen değerlerin aşıldığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar beyanname ile vergi dairesine beyan edilmesi gerekiyor. Bu beyanname gelecek yıllarda da her yıl şubat ayının 20'nci gününe kadar beyan edilmek zorundadır. Müşterek mülkiyette her pay sahibi malik ayrı beyanname verecektir. Hesaplanan vergi ise beyanname verilen yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenebilecektir. Değeri kanuni hadleri aştığı halde beyanname vermeyen konut sahipleri için cezalı vergilendirme işlemlerinin vergi daireleri tarafından yapılacağı da unutulmamalıdır" dedi.