Haberler » Ekonomi » Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak - Ekonomi

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

06.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:02 Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da 'da gerçekleştirilecek.
Birliğin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez sınava başvuracak adayların 31 Aralık 2019 itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.
Sınava ilk kez katılacaklar için son başvuru tarihi 31 Ocak, tekrar katılacaklar için 16 Mart olarak belirlendi.
Sınavlar, 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:33   Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat - Ekonomi
10:30   Katar'daki lüks otele Türk mobilyası - Ekonomi
10:26   67 bin yeni araç trafiğe katıldı - Ekonomi
10:25   Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım'da yıllık yüzde 0.8 arttı - Ekonomi
10:22   Arap turistler Marmaris'in dağlarını gezdiler - Ekonomi
09:46   Dolar, 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum - Ekonomi
09:34   Vatandaştan Erdoğan'a çağrı: Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım - Ekonomi
09:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı - Ekonomi
07:40   Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak - Ekonomi
23:27   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a faiz tepkisi: Talimatı IMF'den alıyorlardı - Ekonomi
6.01.2020 10:47:39