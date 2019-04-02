Yenal Arman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY belediye başkan adayı olan Yenal Arman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yenal Arman isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY adayı Yenal Arman kimdir? BTP KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY adayı Yenal Arman yüzde kaç oy aldı?

Yenal Arman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Yenal Arman PEHLİVANKÖY ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. PEHLİVANKÖY ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Yenal Arman adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.