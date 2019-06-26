26.06.2019 22:14
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Yenenler çiftinden güldüren hamilelik pozu!

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. 9 Haziranda dünyaevine giren çiftten güldüren bir fotoğraf geldi.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldızçifti, 9 Haziran'da da Kilyos'ta düzenlenen düğün ile bu mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaşmıştı. Düğünün ardından Antalya 'ya balayına giden çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

HAMİLELİK POZU

Berfu Yenenler, belirginleşen göbeğiyle ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya sayfasından paylaştı. Çok geçmeden Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sayfasında yayınladı. Yenenler, çiftinin hamilelik pozu takipçilerini güldürdü.

"SEN ELİNDEN GELENİ YAPTIN"

Ünlü sunucu Eser Yenerler, patlamış flamingosuyla poz vererek kendine gelen kilo eleştirilerine esprili şekilde cevap vermişti. Yenenler, fotoğrafını "Sen elinden geleni yaptın" yorumuyla paylaşmıştı.

Yenenler çiftinden güldüren hamilelik pozu!
kilyos , haziran , antalya , eser yenenler , Magazin

YORUMLAR(6)
ALİ CAN:hic olmaz ise cocuk dogana kadar beklese idi sacma sapan sey ile gundemi mecgul etmezler idi hic olmaz ise etek giy tanga bikini giy kadinlara destek olur hamile erkek tangali diye iyi haber olur idi
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REZALET:komedi yada sanatci diye ortalik ne oldugu belli olmayan insan kayniyor sacma sapan konusuyorlar sanki komik gibi ho ho gulme var gibi adam konuyor deli olsa zaten gulmez montaj ile gule gibi arka olan da
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MEHMET:Rezil Rüsvalar kim kime dum duma yakındır çocuk dogsun boşanır buda nafakaya baglanır nede olsa dügünden önce çocuk yapmak moda olmuş ülkede bunların topunu sınır dışı edeceksin
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KIZGIN:Bu kadar sevimsiz biri olamaz .
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