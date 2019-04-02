Yener Çoban Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP UŞAK ULUBEY belediye başkan adayı olan Yener Çoban isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. UŞAK ULUBEY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yener Çoban isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP UŞAK ULUBEY adayı Yener Çoban kimdir? BTP UŞAK ULUBEY adayı Yener Çoban yüzde kaç oy aldı?

Yener Çoban Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP UŞAK ULUBEY belediye başkan adayı olarak gösterilen Yener Çoban ULUBEY ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. ULUBEY ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Yener Çoban adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

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