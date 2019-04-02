Yener Turan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ORDU ALTINORDU belediye başkan adayı olan Yener Turan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ORDU ALTINORDU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yener Turan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ORDU ALTINORDU adayı Yener Turan kimdir? Bağımsız ORDU ALTINORDU adayı Yener Turan yüzde kaç oy aldı?

Yener Turan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ORDU ALTINORDU belediye başkan adayı olarak gösterilen Yener Turan ALTINORDU ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ALTINORDU ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Yener Turan adlı Bağımsız adayı toplamda 133 adet oy sayısına ulaştı.

ORDU ALTINORDU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.