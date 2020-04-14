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Yenge katili firari kardeşler, 5 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Ceylan Korkmaz (35), eşi Ahmet Korkmaz ve 2 kayınbiraderinin 2015'teki tüfekli saldırısında yaşamını yitirdi.

14.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:20
Yenge katili firari kardeşler, 5 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Ceylan Korkmaz (35), eşi Ahmet Korkmaz ve 2 kayınbiraderinin 2015'teki tüfekli saldırısında yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili Korkmaz tutuklanırken, firari 2 kardeşi de 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı.

Siverek'in Hayriye Mahallesi'nde Ceylan Korkmaz, 7 Mart 2015'te çocuklarını okuldan almak için evden çıktıktan sonra sokak ortasında eşi Ahmet ve kayınbiraderleri Mahsun ile Hakan Korkmaz'ın tüfekli saldırısına uğradı. Korkmaz kardeşlerin tüfeklerle açtığı ateş sonucu 7 çocuk annesi Ceylan Korkmaz yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ahmet Korkmaz, gözaltına alınırken, 2 kardeşi ise kaçtı. Sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf eden Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin ardından firar eden Mahsun ve Hakan Korkmaz'in yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah Korkmaz kardeşlerin ilçedeki evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 kardeşi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun ve Hakan Korkmaz kardeşler, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Korkmaz, Hakan Korkmaz, Siverek, Güncel
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