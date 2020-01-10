Yengeç burcunda Ay tutulması - Yengeç burcu Ay tutulmasından nasıl etkilenecek?

Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçları dikkat! Yengeç burcunda Ay tutulması ile mide ve bağırsak hastalıklarında artış yaşanabilir. Dünya siyasetçilerinin çarpıcı olaylarla anılması mümkün. Ayrıca, çiftleri zor günler bekliyor olabilir. Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Parçalı Ay tutulması nedir?

10 Ocak 2020 İstanbul saatiyle 22:21'de Yengeç burcunun 20 derecesinde parçalı bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Tutulma haritanın 11. evinde gerçekleşeceği için, toplumsal olayların ön planda olacağını söyleyebiliriz. 5. eve karşıtlığından dolayı da çocuklar, kadınlarla ilgili toplumsal olayların artacağını öngörebiliriz. Tutulma anında Ay'ın bulunduğu sabit yıldız etkisiyle; Bazıları geçici bir başarı ve ün elde edebilirler. Savaşçı ve cesur davranışlar artabilir. Mide ve bağırsak hastalıklarında artış görülebilir. Hayatlarımızda otorite konumundaki insanlarla çatışma riski yüksek.

PARÇALI AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Yaklaşık 502 yılda bir Oğlak burcunda Satürn-Plüton kavuşumu olduğunu ve bu tutulmaya eşlik ettiğini düşünürsek, ne kadar büyük değişimlere gebe olduğunu tahmin edebiliriz. Özellikle Oğlak iş adamlarını, siyasetçileri temsil ettiği için; Dünya çapında liderler, büyük firmalar ve yöneticileriyle ilgili sansasyonel olaylar olması kaçınılmaz.

Bu kavuşum haritanın 5. evinde olduğu için de; borsa gibi spekülatif kazançlarda zorluklar ile; çocuklar ve sevgili ilişkileriyle ilgili acı olaylar duyabiliriz.

Genel anlamda dolunaylar sonlanma enerjisi taşırlar. Dişil ve eril enerjinin mücadelesi söz konusudur. Juno'nun da bu dolunaya yaptığı olumsuz açı nedeniyle de; boşanmalarda artış olacaktır. Özellikle maddi veya aldatılma konuları tetikleyici görünüyor.

AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Tutulmadan en çok etkilenecek burçlar; Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının ikinci 15 gününde doğanlar. İkinci dereceden etkilenecekler ise; Başak ve Balık burcunun ikinci on gününde doğum günü olanlar..

Dolunay anında yükselende Başak burcu var. Yerleştiği derecedeki sabit yıldız peygamberlerle ilgili bir yıldız.Bilgelik, sezgisellik ve detaycılık öne çıkabilir. Bu tarz yaklaşımla hareket etmek, bu dönem daha doğru olacaktır.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Ay tutulması Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ile meydana geldikten sonra Ay'ın bu gölgenin neresinden geçtiğine bağlı olarak, farklı isimler alır. Dünya'nın gölgesi iki ana parçadan oluşur ve bunlara "yarı gölge" ve "tam gölge" adı verilir. Parçalı Ay tutulması da yarı gölge kısmına dahildir.