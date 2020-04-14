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Yengelerini sokak ortasında öldüren 2 kardeş, 5 yıl sonra yakalandı

Yengelerini sokak ortasında öldüren 2 kardeş, 5 yıl sonra yakalandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 yıl önce yengelerini sokak ortasında silahla vurarak öldüren iki kardeş yakalandı.

14.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:08
Yengelerini sokak ortasında öldüren 2 kardeş, 5 yıl sonra yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde 5 yıl önce yengelerini sokak ortasında silahla vurarak öldüren iki kardeş yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 35 yaşındaki Ceylan Korkmaz'ın 2015 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürüldüğü silahlı saldırının zanlılarından oldukları belirlenen 2 şahsın ilçe merkezinde olduklarını belirledi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, bir eve düzenledikleri operasyonla Mahsun K. ve Hakan K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 Mart 2015 tarihinde Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesinde yaşanan olayda 7 çocuk annesi Ceylan Korkmaz, çocuklarını okuldan almaya giderken eşi Ahmet K. ile kayın biraderleri Mahsun K. ve Hakan K.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Ceylan Korkmaz'ın kocası Ahmet K. ile Sezer K., Nevzat K., Tahsin K. ve Polat K. yakalanırken iki kardeşi ise kaçmıştı. Yengelerini sokak ortasında öldüren 2 kardeş, 5 yıl sonra yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Polis, 3. Sayfa
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