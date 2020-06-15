Yengesini bıçakla öldürüp jandarmaya teslim oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, ağabeyinin eşini bıçakla öldürüp jandarmaya teslim oldu.

15.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:26
Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, ağabeyinin eşini bıçakla öldürüp jandarmaya teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topuzdamları Mahallesi'nde yaşayan A.K. (37), Yortan mevkisindeki tütün tarlasında çalıştığı sırada ağabeyinin eşi Nazmiye K'yi (57) bıçakladı.
Olay yerinden kaçan A.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yengesini bıçakladığını bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlı ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ötede, bölgeye gelen jandarmaya teslim oldu. Yengesini bıçakla öldürüp jandarmaya teslim oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Kula, Güncel, Haber

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