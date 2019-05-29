"Yeni 15 Temmuz'lar yaşamak istemiyorsak aklımızı kullanmalıyız"

AĞRI (AA) - İstanbul Üniversitesi
(İÜ) Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Düzenli, "Ülkemizi içeriden vuranlar önce aklımıza saldırarak, bizi düşünemez ve sorgulayamaz hale getirdiler. Yeni 15 Temmuz'lar yaşamak istemiyorsak aklımızı kullanarak İslamiyet ile şereflenen bu topraklara sahip çıkmalıyız." dedi. Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde "Fetih nedir? Fetih gençliği nasıl yetişir?" konulu konferans düzenlendi.
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Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan İÜ Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Düzenli, fetih kelimesinin "açılım, inşirah" anlamına geldiğini söyledi.
Düzenli, fethin öncelikle insanın kendisinden başladığına dikkati çekerek, "Hepimiz fatih olabiliriz. Hepimizi yaratan kudret eli aynıdır. Bunun için bir başlangıç yapmamız, kendimizi fark etmemiz ve hayatımıza el atıp sahip çıkmamız gerekir." diye konuştu.
Küresel güçlerin sanal dünya ile bloke ettiği İslam coğrafyasının cahilleştirilerek kan gölüne dönüştürüldüğüne vurgu yapan Düzenli, bunu önlemenin en önemli yolunun doğru bilgiye ulaşarak gerçek fethi kavramaktan geçtiğini belirtti.
-"Yeni 15 Temmuzlar yaşamak istemiyorsak aklımızı kullanmalıyız"
"Aklı olmayandan 'Fatih
' de olmaz" ifadesini kullanan Düzenli, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir örnek daha vereyim. 15 Temmuz darbe girişimi neden oldu? Biz bu kurşunları neden yedik? Ülkemizi içeriden vuranlar önce aklımıza saldırarak, bizi düşünemez ve sorgulayamaz hale getirdiler. Küresel iş birlikçileriyle yine devam ediyor. Sosyal medyanın ve sanal dünyanın çöp yığınlarıyla bizi gerçek bilgiden, geçmişimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yeni 15 Temmuz'lar yaşamak istemiyorsak aklımızı kullanarak İslamiyet ile şereflenen bu topraklara sahip çıkmalıyız."
Konferansın sonunda Ağrı İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı
, Prof. Dr. Düzenli'ye tablo hediye etti.
Konferansa, Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, AK Parti
İlçe Başkanı Mustafa Konyar, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İstanbul Üniversitesi
, Ağrı
, Güncel
Kaynak: AA