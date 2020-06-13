Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamanda dezenfekte edildi.

13.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:44
Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamanda dezenfekte edildi.
Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından normalleşme süreciyle lig maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Saat 21.00'de başlayacak maç öncesi Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından statta dezenfekte çalışması yapıldı.
Ekipler, takımların soyunma odalarını, hakem odasını, yedek kulübelerini, basın ve protokol tribününü dezenfekte etti.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Kovid-19 ile mücadelede artık ülkemizde bir normalleşme süreci başladı. Normalleşme süreciyle beraber yarıda kalan futbol müsabakalarına devam kararı alındı. Şehrimizin marka değeri Sivasspor da Denizlispor'u misafir edecek. Maç öncesi statta gerekli tedbirlerin alınması noktasında Sivasspor'a destek sağlıyoruz. Bu kapsamda soyunma odaları, hakem odası, basın toplantısı odaları gibi futbolcuların ve futbolu takip eden insanların kullanacağı bütün alanları dezenfekte ettik. Keyifli bir maç olmayacak bizim adımıza çünkü Yiğidolar'ın eksikliğini hissedeceğiz. Bu statta taraftarla birlikte çok iyi maçlar geçirdik ama bu normalleşme süreci bir başlangıçtı. Sahalarda inşallah en kısa zamanda taraftarlarla maç izleme keyfini yaşarız." Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler: 4 Eylül Stadyumu, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Haber

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