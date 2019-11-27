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Yeni ab komisyonu, avrupa parlamentosu tarafından onaylandı

Yeni AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıFransa, (DHA)- Avrupa Parlamentosu, Ursula von der Leyen'in yeni komisyonuna güvenoyu verdi.

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:04
Yeni AB Komisyonu, Parlamentosu tarafından onaylandı
Fransa, (DHA)- Avrupa Parlamentosu, Ursula von der Leyen'in yeni komisyonuna güvenoyu verdi. Ursula von der Leyen, AB Komisyonunun ilk kadın başkanı oldu. Yeni komisyon, 1 Aralık'ta görevi devralacak.
Strazburg'da gerçekleşen oturumda, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni komisyon üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı. Oylamada 461 temsilci lehte oy verirken, 157 temsilci aleyhte oy verdi. 89 temsilci ise çekimser kaldı. Oylama öncesinde parlamento üyelerine seslenen von der Leyen, 'Birliğimiz, toplumumuzun ve ekonomimizin her tarafına dokunacak olan dönüşüme başlayacak. Biz hazırız, Avrupa hazır. Mesajım basit Hadi işe koyulalım' dedi. 27 yeni komisyon üyesinin güvenoyu aldığı yeni komisyonda üç genel başkan yardımcısı olacak. Letonya'dan Valdis Dombrokvskis, Hollanda'dan Frans Timmermans ve Danimarka'dan Margrethe Vestager, von der Leyen'in yardımcılıklarını üstlenecek.
YENİ KOMİSYONUN GÜNDEMİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, iklim değişikliğinin 'varoluş' mücadelesini, yeni gündeminin ön saflarına koyduğunu vurguladı. Meclise yaptığı konuşmada von der Leyen, İklim değişikliği ile mücadele konusunda daha fazla kaybedecek vaktimiz yok dedi.
Yeni ab komisyonu, avrupa parlamentosu tarafından onaylandı

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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