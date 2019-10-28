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Yeni açtıkları iş yerinde silahlı saldırıya uğradılar

Yeni açtıkları iş yerinde silahlı saldırıya uğradılarSAMSUN - Samsun'da iki arkadaş ortak olarak açtıkları iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandılar.

28.10.2019 23:09
Yeni açtıkları iş yerinde silahlı saldırıya uğradılar
SAMSUN - Samsun'da iki arkadaş ortak olarak açtıkları iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandılar.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.ile arkadaşı F.K.birlikle ortak olarak oto yıkama iş yeri açtılar. İş yerinin açılışının ilk günü pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.G. sırtından, F.K. ise bacağından vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı F.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yeni açtıkları iş yerinde silahlı saldırıya uğradılar

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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