Yeni Afşin'in İmar Planı Hazır

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:40



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:40

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kentsel dönüşüme yönelik hazırlanan imar planı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.Başkan Güven, yaptığı açıklamada, Afşin'in sorunlu bölgelerinin imar planlarının çözüme kavuştuğunu belirtti.Afşin'de revizyon imar planının devam ettiğini anımsatan Güven, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının yapıldığını, 1/1000 uygulama imar planını tamamlayarak, 18 imar uygulamasını 6 etap halinde ihaleye çıkıp yer teslimini yaptıklarını ifade etti.Yeni Afşin'in, TOKİ ile Hilal Kent arasında mevcut yerleşimin kuzeyinde kurulacağını aktaran Güven, şunları kaydetti:"Afşin'de 'Yeni Afşin' dediğimiz alan Hüyüklü yolunda TOKİ ile Gerger içine alan arasında kalan alanda 18 imar uygulaması ihalesini yaptık. Birinci etabımız orası. 18 imar uygulamasını bitirip inşallah Rabbim izin verirse 5-6 ay içerisinde yeni tapuları mülk sahiplerine vereceğiz. Afşin kurulmaya başlayacak. 'Yeni Afşin' diyoruz çünkü yaptığımız planlamada rüzgar modellemesini yaptırdık. Hava akımları hesaplandı, bu işler üniversitelere yaptırıldı ve yeni şehir rüzgar akımlarını kesmeyecek şekilde planlandı. Yapılan araştırmalara göre de planlanan alanda termik santrallerin zararlı etkenlerine de maruz kalmıyoruz. Havası oldukça temiz bir bölge."Güven, Afşin'in sıkıntılı bölgelerinin de imar planının tamamlandığını, buradaki 5 etabın da ihalesini tamamlayıp yer teslimini yaptıklarını belirtti.