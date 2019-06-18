18.06.2019 17:30
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Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıran 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı Cuma namazına giderken darp eden 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SALDIRININ PLANLI OLMADIĞINI İDDİA ETTİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K'nin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, Ankara'da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

İfadeleri tamamlanan zanlılar, savcılık tarafından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Murat Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alan'a "kafa travması" teşhisi konmuştu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıran 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa, Murat Alan, Güncel

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